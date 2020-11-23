Павла Прилучного госпитализировали в Москве

Фото: instagram.com/bugevuge

Актера Павла Прилучного госпитализировали, сообщает РИА Новости. Он лежит в многопрофильном отделении московской городской клинической больницы имени Пирогова.

По сообщениям СМИ, артист попал в больницу с переломом черепа. Отмечается, что Прилучный сам пришел в медицинское учреждение и объяснил медикам, что ударился при падении. В то же время в Сети пишут якобы актера избили.

Ранее в интернете опубликовали тизер-трейлер полнометражного фильма "Мажор". Поделился им актер Павел Прилучный, исполнивший в картине главную роль. Сюжет фильма основан на одноименном сериале и является его прямым продолжением.