Опубликован тизер полнометражного "Мажора" с Прилучным

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Опубликован тизер-трейлер полнометражного фильма "Мажор". Поделился им актер Павел Прилучный, сообщает "Газета.ру".

Картина станет продолжением одноименного сериала. Когда состоится ее премьера, пока не сообщается.

В фильме Николая Булыгина и Максима Полинского, помимо Прилучного, снялись Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин и Агния Дитковските.

Издание IGN выложило в Сеть тизер-трейлер фантастического боевика "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли. В ролике Йовович, которая изображает персонажа Натали Артемис, вместе с командой противостоит гигантскому подземному монстру.