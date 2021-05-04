Группа The Hatters обратится в полицию после конфликта в Нижнем Новгороде

13:04
Фото: телеграм-канал Ni Mash
The Hatters подаст в суд на сотрудников клуба за жалобу на пьяный дебош лидера группы Юрия Музыченко. Об этом сообщает издание "Подъем".
Директор коллектива Даниил Мустаев заявил, что конфликт был исчерпан, но представители заведения начали вымогать деньги у лидера группы. По его словам, музыкант был в состоянии алкогольного опьянения на концерте андеграундной группы и выкрикнул что-то.
"После словесной перепалки группа разобиделась на него, на этом конфликт был исчерпан. Но они начали нам писать во все соцсети, что этот вопрос нужно решить финансово и требовали с нас денег. Мы им написали, что никаких денег они не получат, и после этого появляется история про ножи, изнасилования. Мы готовим исковое заявление по факту вымогательства и клеветы", – рассказал Мустаев.
Ранее в соцсетях появилась информация, что Юрий Музыченко вместе с несколькими друзьями устроил дебош в клубе Tago Mago в Нижнем Новгороде. Отмечалось, что лидер группы начал ругаться с персоналом, угрожал "раскрошить" сотрудников, а также ударить ножом.
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