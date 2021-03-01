В Москве возбудили дело против избивших музыканта "Машины времени" злоумышленников

14:40
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Подозреваемыми в избиении Александра Дитковского оказались трое злоумышленников из Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Она рассказала, что 25 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя столицы, который вместе со своим другом-музыкантом подвергся избиению со стороны неизвестных, занимавшихся попрошайничеством. Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли мужчинам несколько ударов и сразу скрылись.
"Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", – уточнила Волк.
Сейчас все трое подозреваемых задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по двум статьям. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Ранее сообщалось, что участника группы "Машина времени" избили в Москве. Сам музыкант утверждает, что чувствует себя нормально.
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