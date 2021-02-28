Подозреваемых в избиении музыканта "Машины времени" задержали в Москве

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Столичные полицейские задержали троих мужчин по подозрению в избиении сессионного музыканта группы "Машина времени" и участника коллектива "Квартал" Александра Дитковского.
К сообщает "МВД-Медиа", инцидент произошел вечером в четверг, 25 февраля. 52-летний Дитковский обратился в полицию после нанесения ему
нанесении телесных повреждений в центре города.
Он сообщил, что вместе с другом, тоже известным музыкантом, на Комсомольском проспекте подвергся нападению неизвестных, которые занимались попрошайничеством.
Получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли потерпевшим несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Заслуженный артист России Евгений Маргулис рассказал Москве 24, что в настоящий момент его коллега "Машине времени" чувствует себя хорошо.
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