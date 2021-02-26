Маргулис рассказал о состоянии избитого музыканта "Машины времени" Александра Дитковского

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заслуженный артист России Евгений Маргулис рассказал Москве 24, что в настоящий момент его бывший коллега по группе "Машина времени" Александр Дитковский находится в больнице после избиения, но чувствует себя хорошо.

"Нормально себя чувствует, я с ним списывался", – рассказал Маргулис.

Однако когда музыкант снова сможет приступить к работе, пока неизвестно. "Прошел только день, давайте через неделю посмотрим, как он будет себя чувствовать", – добавил музыкант.

В свою очередь, музыкант "Машины времени" Александр Кутиков рассказал Москве 24, что Дитковскому предстоит операция на следующей неделе.

"Насколько мне известно, у него перелом кости челюсти. Ему должны будут делать операцию", – сообщил Кутиков.

Об избиении музыканта группы "Машины времени" и участника коллектива "Квартал" Александра Дитковского стало известно накануне.

На 52-летнего трубача напали неизвестные на парковке в центре Москвы. Сначала они подошли попросить денег, а затем нанесли Дитковскому побои и скрылись с места происшествия. Музыкант госпитализирован в больницу с травмой головы.

Как сообщили в МВД, драка произошла около 21:30. Вместе с музыкантом пострадал и его товарищ, который также находился в машине. По факту происшествия полиция начала проверку.