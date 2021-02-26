Трех человек госпитализировали после ЧП в Нижнем Новгороде

Три человека госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, еще одного пострадавшего ищут, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Спасатели объявляют "минуты тишины" для поиска пострадавших. Из здания эвакуировали 68 человек. С ними сейчас работают психологи. Людей временно разместили в соседней школе.

Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже многоэтажки, там находился суши-бар. Сообщается, что ударной волной задело припаркованные автомобили, выбило стекло у проезжавшего мимо троллейбуса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.