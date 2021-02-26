Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован – МЧС

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника МЧС РФ по области Валерия Синькова.

"Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего, потому что дом не газифицирован. Говорить о том, что это чисто газ, у нас нет оснований. Это все будет проверено", – сказал Синьков.

Взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пятницу в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании. В СК заявили, что в результате инцидента пострадала девушка. Источник в экстренных службах сообщал, что под завалами могут находиться еще два человека.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

