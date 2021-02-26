Один человек пострадал в результате взрыва в Нижнем Новгороде – СМИ

Один человек пострадал в результате взрыва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате взрыва ранения получил один человек. Под завалами могут быть двое работников кафе. Сейчас ведется их поиск", – сказал собеседник агентства.

Все случилось в пятницу утром в микрорайоне Мещерское Озеро. По данным регионального МЧС, в девятиэтажном доме прогремел взрыв бытового газа на цокольном этаже.

По информации СМИ, инцидент произошел в расположенном в здании суши-баре с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров и частичным обрушением.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.

