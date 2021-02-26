Видео: телеграм-канал BAZA

Взрыв в кафе в Нижнем Новгороде попал на видео.

В результате ЧП пострадали три человека. Одного мужчину уже госпитализировали, еще двое пока находятся под завалами.

Взрыв с последующим возгоранием произошел утром в пятницу в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с и. о. руководителя следственного управления СК по Нижегородской области, следователи-криминалисты, спасатели и скорая помощь. Эксперты занимаются исследованием несущих конструкций дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

