Троих человек госпитализировали после взрыва в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три человека госпитализированы после взрыва газа в Нижнем Новгороде, поиски еще одного пострадавшего продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

"Два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В общей сложности из здания были эвакуированы 68 человек.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в пятницу утром в пристроенном к 12-этажному дому на Мещерском бульваре здании. Двухэтажная пристройка в результате произошедшего разрушилась.

Разбор завалов в настоящее время продолжается.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на 10 лет.

