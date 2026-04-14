ЦСКА обыграл "Авангард" в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл омский "Авангард" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве, игру посетили 10 487 зрителей. Впервые в истории команды встретились во втором раунде плей-офф. В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (6-я минута), Максим Соркин (37-я минута) и Прохор Полтапов (49-я минута). У проигравших отличился Марсель Ибрагимов (18-я минута).

В серии до четырех побед счет стал 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет в Омске 16 апреля.

Ранее ярославский "Локомотив" со счетом 4:0 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Таким образом команда первой вышла в следующий этап турнира.

У победителей шайбы забросили Рихард Паник, Артур Каюмов, Александр Радулов и Алексей Береглазов.

