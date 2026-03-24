"Локомотив" обыграл "Спартак" в первом матче плей-офф КХЛ

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" победил московский "Спартак" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 24 марта в Ярославле.

Матч завершился со счетом 5:3. В составе "Локомотива" шайбы забросили Александр Радулов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Мартин Гернат и Никита Кирьянов. У столичной команды голами отличились Демид Мансуров, Даниил Гутик и Герман Рубцов.

Следующая встреча серии состоится в Ярославле 26 марта.

Кроме того, "Динамо Минск" одержало победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. У победителей шайбы забросили Егор Бориков, Даррен Диц и Андрей Стась, у проигравших – Дилан Сикьюра.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что его ведомство и Федерация хоккея России (ФХР) обсудили подачу иска в суд Швейцарии по вопросу допуска российских хоккеистов до международных соревнований.

По данным СМИ, Швеция, Финляндия и Чехия не будут играть в Кубке мира по хоккею 2028 года, если в турнире будет принимать участие Россия. При этом комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн подчеркнул, что окончательного решения о приглашении российской команды пока что нет.