В Британии объявили номинантов телевизионной премии BAFTA

Фото: AP/Invision/Джоэл Райан

Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премии BAFTA TV Awards, передает The Guardian.

В этом году лидирует многосерийная драма "Переходный возраст" о мальчике, совершившем убийство. Ее отметили в 11 категориях, в том числе "Лучшая мужская роль", "Лучшая короткометражная драма" и "Лучшая женская роль второго плана".

В номинации "Лучший драматический сериал" также представлены "Тысяча ударов", "Синие огни", "Кодекс молчания" и "Этот город принадлежит нам".

Помимо сыгравшего в "Переходном возрасте" Стивена Грэма, на лучшую мужскую роль претендуют следующие актеры:

Колин Ферт (сериал "Локерби: в поисках правды");

(сериал "Каково это – быть девушкой"); Эллис Ховард (сериал "Каково это – быть девушкой");

(сериал "Каково это – быть девушкой"); Джеймс Нельсон-Джойс (сериал "Этот город принадлежит нам");

(сериал "Этот город принадлежит нам"); Мэтт Смит (сериал "Смерть Банни Манро");

(сериал "Смерть Банни Манро"); Тэрон Эджертон (мини-сериал "Дым").

За лучшую женскую роль конкурируют актрисы Эйми Лу Вуд (сериал "Киноклуб"), Эрин Доэрти (сериал "Тысяча ударов"), Джоди Уиттакер (мини-сериал "Токсичный город"), Наргес Рашиди ("Заключенный 951"), Шеридан Смит ("Я боролась с законом") и Шан Брук ("Голубые огни").

Церемония награждения победителей состоится 10 мая.

Ранее в Голливуде прошла 98-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа. Лидером по числу наград стал фильм "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона. В частности, картина выиграла в категории "Лучший фильм", сам Андерсон при этом был удостоен награды за лучшую режиссуру.