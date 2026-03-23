23 марта, 16:45

Культура

Вручение "Бриллиантовой бабочки" пройдет в столице в 2026 году

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в этом году пройдет в Москве. Об этом ТАСС рассказал инициатор создания Евразийской Академии и кинопремии, российский актер Никита Михалков.

Такое решение было принято руководством России, а также оргкомитетом Евразийской киноакадемии, уточнил он.

В прошлом году мероприятие тоже проводилось в Москве. Победители награждались в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

Ранее стало известно, что 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в 2026 году с 16 по 23 апреля. Как рассказали организаторы, мероприятие состоится на территории киноцентра "Октябрь".

Дату, когда можно будет подать заявку для участия в конкурсных и внеконкурсных программах мероприятия, планируется сообщить позже.

