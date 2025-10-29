48-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 23 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проведут в 2026 году с 16 по 23 апреля. Об этом ТАСС рассказали организаторы мероприятия.

ММКФ состоится на территории киноцентра "Октябрь". Дату, когда можно будет подать заявку для участия в конкурсных и внеконкурсных программах мероприятия, организаторы сообщат позже.

В этом году 47-й Московский международный кинофестиваль прошел в театре "Россия" под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фильмом открытия ММКФ была историческая драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева. Жюри конкурса возглавлял продюсер и режиссер Луис Миньярро. Программа мероприятия включала более 200 фильмов из 50 стран.

На прошедшем кинофестивале индийский фильм "Элизиум" Прадипа Кумара выиграл в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа", получив статуэтки Золотого и Серебряного святого Георгия.