Открылся 47-й Московский международный кинофестиваль

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Торжественная церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) состоялась в театре "Россия". Официально открыл ММКФ президент смотра Никита Михалков.

В начале церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский зачитал телеграмму Владимира Путина. Глава государства отметил, что в этом году ММКФ проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил Мединский, в годы Второй мировой актеры, режиссеры и операторы массово уходили на фронт.

"Вернувшись, они рассказывали свои эмоции: (в кино был. – Прим. ред.) и ужас испытаний, и счастье победы. И сегодня на открытии Московского кинофестиваля мы хотим вспомнить, почтить их память", – сказал Мединский.

В этом году на главный приз кинофестиваля – "Золотого Святого Георгия" – претендуют 12 фильмов из РФ, Китая, США, Испании и других стран. Россию представят киноленты "Планета" Михаила Архипова, "Семейное счастье" Стаси Толстой и "Двое в одной жизни, не считая собаки" Андрея Зайцева.

Жюри основного конкурса возглавил продюсер и режиссер Луис Миньярро, пожелавший удачи участникам конкурса.

В этом году ММКФ будет проходить по 24 апреля. Основной площадкой смотра станет киноцентр "Октябрь". Фильмом открытия 47-го ММКФ станет историческая драма "В списках не значился" по повести Бориса Васильева.

Между тем столичные кинотеатры покажут посвященные ВОВ фильмы к 80-летию Победы. В кинотеатрах будут показывать фильмы "Летят журавли", "Иди и смотри", "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Иваново детство", "Восхождение" и "Белый тигр".

Все киноленты были обновлены, поэтому россияне смогут посмотреть их в высоком качестве с улучшенным звуком. Фильмы покажут в Москве и 29 других городах страны.