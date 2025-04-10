Проект "Молодежь Москвы" проведет конкурс короткометражного кино к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проект "Молодежь Москвы" запускает конкурс короткометражного кино "Свет Победы", в рамках которого участники поделятся историями о подвигах героев, защищавших страну в трудные времена. Об этом пишет портал мэра и правительства города.

В мероприятии могут принять участие столичные жители в возрасте от 18 до 35 лет, являющиеся представителями студенческих медиаобъединений, а также молодые режиссеры, сценаристы и актеры. Заявки принимаются до 20 апреля по ссылке.

"Каждая история, которой ребята поделятся в конкурсных работах, – это возможность показать чувства патриотизма, гордости и уважения к подвигу нашего народа", – рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В своих киноработах молодые авторы смогут не только поведать о фактах и событиях, пережитых людьми в годы Великой Отечественной войны, но и выразить их эмоции, показать силу духа и надежду.

В рамках конкурса рассматриваются работы в пяти основных категориях: "Подвиг солдат Красной армии", "Подвиг тружеников тыла", "Подвиг московского народного ополчения", "Подвиг военных летчиков" и "Подвиг медиков".

При этом фильмы должны быть продолжительностью от пяти до десяти минут. Жюри будет оценивать их на креативность и оригинальность подхода, качество видеосъемки и монтажа, а также по критериям актерской игры и режиссерских решений.

В состав коллегии войдут представители ветеранских организаций Москвы, герои России, участники спецоперации и военные корреспонденты.

В рамках финального этапа конкурса состоится просмотр работ, а также церемония награждения победителей и призеров. Лучшие фильмы будут представлены на портале "Молодежь Москвы".

Между тем в галерее Ильи Глазунова открылась приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне выставка "Героям посвящается". На ней представлены произведения художников наивного искусства и советской графики, которые затрагивают темы победы в ВОВ. Сотрудник галереи Дарья Косынкина заявила, что некоторые работы авторов получили признание еще в 1970–1980-е годы.