Столичные кинотеатры покажут посвященные ВОВ фильмы к 80-летию Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киноконцерн "Мосфильм" и сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" покажут к 80-летию Победы фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

"В программу кинопоказов к грядущему юбилею Победы вошли военные картины, снятые на "Мосфильме" в разные годы признанными мэтрами отечественного кинематографа", – указано на сайте "Мосфильма".

В кинотеатрах будут показывать фильмы "Летят журавли", "Иди и смотри", "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Иваново детство", "Восхождение" и "Белый тигр". С полным списком можно ознакомиться на официальных сайтах кинотеатров. Цена билета на все показы – 80 рублей.

Все киноленты были обновлены, поэтому россияне смогут посмотреть их в высоком качестве с улучшенным звуком. Фильмы покажут в Москве и 29 других городах страны, в частности в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сочи.

Между тем в рамках празднования 80-летия Победы в России пройдет более 170 тысяч мероприятий. В подготовке программы участвуют два российских организационных комитета.

Кроме того, следуя поручению Владимира Путина, Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты".

Также на площадке кинотеатра "Иллюзион" в юбилейный год пройдут тематические проекты Госфильмофонда России, на которые в качестве почетных гостей будут приглашены ветераны и члены их семей.