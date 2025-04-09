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09 апреля, 20:15

Культура

Выставка "Героям посвящается" открылась в галерее Ильи Глазунова

Выставка "Героям посвящается" открылась в галерее Ильи Глазунова

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Выставка "Героям посвящается" открылась в галерее Ильи Глазунова. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке будут представлены произведения художников наивного искусства и советской графики, которые затрагивают темы победы в Великой Отечественной войне. Сотрудник галереи Дарья Косынкина заявила, что некоторые работы авторов получили признание еще в 1970-1980-е годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
культуравыставкивидеоРоман Карлов

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