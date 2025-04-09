Выставка "Героям посвящается" открылась в галерее Ильи Глазунова. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке будут представлены произведения художников наивного искусства и советской графики, которые затрагивают темы победы в Великой Отечественной войне. Сотрудник галереи Дарья Косынкина заявила, что некоторые работы авторов получили признание еще в 1970-1980-е годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

