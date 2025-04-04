"Культура за 100 секунд": в Гостином дворе стартовала ярмарка "Арт Россия"

В Гостином дворе стартовала "Арт Россия" – крупнейшая ярмарка современного искусства. На одной площадке представлены живопись, скульптура и инсталляции более чем ста художников со всего мира. Посетить мероприятие можно как музей – без обязательной покупки работ.

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов отметит свое 60-летие концертом в ДК имени Горбунова. Для поклонников прозвучат как легендарные хиты – "Сказочная тайга", "Гудбай, Америка" и другие – так и новые композиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.