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04 апреля, 07:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в Гостином дворе стартовала ярмарка "Арт Россия"

"Культура за 100 секунд": в Гостином дворе стартовала ярмарка "Арт Россия"

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В Гостином дворе стартовала "Арт Россия" – крупнейшая ярмарка современного искусства. На одной площадке представлены живопись, скульптура и инсталляции более чем ста художников со всего мира. Посетить мероприятие можно как музей – без обязательной покупки работ.

Основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов отметит свое 60-летие концертом в ДК имени Горбунова. Для поклонников прозвучат как легендарные хиты – "Сказочная тайга", "Гудбай, Америка" и другие – так и новые композиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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