"Сити": подборка концертов этой недели в Москве

Проект "Сити" собрал подборку концертов недели, на которых прозвучит музыка из популярных фильмов и мультфильмов.

В Московском планетарии 6 апреля пройдет концерт "Гарри Поттер. Космическое фэнтези". Саундтреки к этой франшизе писали разные композиторы, но самую узнаваемую тему – "Тему Хедвиг" – создал Джон Уильямс. Исполняет оркестр Arte Musicum. Начало – в 15:30.

В Международном доме музыки 5 апреля коллектив Antonio Orchestra сыграет композиции из диснеевских мультфильмов. Прозвучат мелодии из "Аладдина", "Покахонтас", "Красавицы и Чудовища" и других классических анимационных фильмов. Начало концерта в 19:00.

Подробнее – в программе "Сити".