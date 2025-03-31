Выставка "На службе Родине" откроется в Музее Победы 8 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выставка "На службе Родине", посвященная 83-й годовщине Битвы за Москву, заработает в Музее Победы на Поклонной горе 8 апреля. Она будет открыта до 23-го числа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Совместный выставочный проект школьных музеев Москвы и Калужской области расскажет о судьбах и фронтовом пути защитников столицы нашей Родины", – говорится в сообщении.

Благодаря выставке гости смогут узнать об архитекторе Ираиде Кадиной, являющейся автором памятника "Воинам – защитникам Москвы в 1941 году". Как рассказал музей, в студенческие годы она была медсестрой по перевозке раненых со станции Ховрино Ленинградской железной дороги в столичные госпитали. В 1965 году по инициативе Кадиной архитекторы возвели мемориал солдатам и офицерам, защищавшим Москву.

На выставке будут представлены эскизы мемориала, рисунки Кадиной с выставки "Москва военная", ее личные вещи и фотографии.

Между тем киноконцерн "Мосфильм", сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" организуют показ фильмов к 80-летию Победы. Зрители увидят такие кинокартины, как "Летят журавли", "Иди и смотри", "Баллада о солдате", "Судьба человека", "Иваново детство", "Восхождение" и "Белый тигр". Их покажут в Москве и 29 других городах страны.

