Умерла актриса Галина Марченко, озвучившая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши!"

Фото: spokoinoinochi.ru

Драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, озвучившая Каркушу в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте программы.

"Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", – говорится в сообщении редакции.

Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре в 1959 году, а после этого – режиссерские курсы училища имени Щукина.

Марченко работала актрисой Центрального детского театра до 1972 года. Кроме того, она работала в Ульяновской, Калининской и Куйбышевской филармониях. В 1975 году на Центральном телевидении Марченко освоила сложную технику работы с куклой и раскрыла в полной мере свои богатые актерские данные.

За свою актерскую карьеру она исполнила множество ролей, в том числе Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!". В каждую куклу она вкладывала частицу своей души, а в 1998 году Марченко познакомилась с Каркушей, "осиротевшей" после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. С этого момента Марченко исполняла роль Каркуши целых 25 лет.

Марченко получила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса. Коллектив программы "Спокойной ночи, малыши!" и компании АВМ Медиа принес искренние соболезнования родным и близким актрисы.