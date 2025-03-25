25 марта, 23:18Культура
Умерла актриса Галина Марченко, озвучившая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши!"
Фото: spokoinoinochi.ru
Драматическая актриса и кукловод Галина Марченко, озвучившая Каркушу в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте программы.
"Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", – говорится в сообщении редакции.
Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. Она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина при Академическом Малом театре в 1959 году, а после этого – режиссерские курсы училища имени Щукина.
Марченко работала актрисой Центрального детского театра до 1972 года. Кроме того, она работала в Ульяновской, Калининской и Куйбышевской филармониях. В 1975 году на Центральном телевидении Марченко освоила сложную технику работы с куклой и раскрыла в полной мере свои богатые актерские данные.
За свою актерскую карьеру она исполнила множество ролей, в том числе Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!". В каждую куклу она вкладывала частицу своей души, а в 1998 году Марченко познакомилась с Каркушей, "осиротевшей" после прощания с артисткой Гертрудой Суфимовой. С этого момента Марченко исполняла роль Каркуши целых 25 лет.
Марченко получила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса. Коллектив программы "Спокойной ночи, малыши!" и компании АВМ Медиа принес искренние соболезнования родным и близким актрисы.