Умер ведущий телепрограмм "Времечко" и "Сегоднячко" Константин Цивилев

Фото: vk.com/Константин Цивилев

Ведущий популярных в 1990-е годы телепрограмм "Времечко" и "Сегоднячко" Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на страницу мужчины в одной из соцсетей.

Публикация датируется 24 марта. Причина смерти и информация о дате прощания не уточняются.

Цивилев родился в Москве 1 мая 1965 года. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры. Затем мужчина работал редактором отдела сатиры и юмора на "Радио 1" над программами "С добрым утром!", "Опять 25!" и другими шоу, был автором и ведущим на ОРТ.

В 1990-е годы Цивилев вел телепрограмму "Времечко", которая стала альтернативой официальной информационной программе "Время". В эфире зрители рассказывали о проблемах и событиях из жизни обычных людей. В результате раскола в коллективе появилась передача "Сегоднячко". В центре этого проекта также были рассказы о мелких событиях из повседневной жизни.

С 2003 по 2008 год был автором и одним из ведущих передачи "Лежебоки" на радио "Серебряный дождь". С 2008 года он ушел работать на радио "Маяк", а в 2010 году стал ведущим программы "Дела житейские" на канале "Доверие".

Помимо этого, для телеканала "Столица" Цивилев снял более 50 документальных фильмов из цикла "Городские истории", а также издал четыре книги, среди которых – сборник рассказов о детстве в СССР.

