NYP: умер актер и самый высокий человек в США Джордж Белл

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Самый высокий человек в США – актер Джордж Белл скончался на 67-м году жизни в Северной Каролине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на NYP.

По данным офиса шерифа Норфолка, актер ушел из жизни в своем доме. Причина и дата его смерти пока не уточняются.

"Коллеги описывают Белла как доброго и жизнерадостного человека, который всегда оставался скромным и открытым к общению", – говорится в материале.

Белл родился в 1957 году в Портсмуте в штате Вирджиния. Он прославился благодаря своему необычному росту, который был вызван заболеванием с гиперпродукцией гормонов. В 2007 году Белл с ростом 234 сантиметра был признан Книгой рекордов Гиннесса самым высоким человеком в мире.

Кроме того, Белл снялся в "Американской истории ужасов" и сериале "Фрикшоу".