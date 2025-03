Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Американский композитор и джазовый музыкант Рой Эйерс ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Об этом сообщило окружение музыканта в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

"С глубокой скорбью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Эйерса сообщает о его кончине, которая наступила 4 марта 2025 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни", – говорится в заявлении.

Эйерс родился в Лос-Анджелесе в 1940 году. Он проявил себя в жанрах джаз, соул и фанк, оказал влияние на жанр нео-соул. В частности, Эйерс был известен благодаря композиции Everybody Loves The Sunshine, которую он записал со своей группой Roy Ayers Ubiquity, а также композициям Searchin и Running Away.