Скончался муж звезды кантри-музыки Долли Партон Карл Дин

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Скончался Карл Дин, муж американской кантри-певицы Долли Партон, сообщает сайт "Комсомольской правды".

О смерти 82-летнего мужчины рассказала сама певица на своей странице в соцсетях. Дин умер в городе Нэшвилл в штате Теннесси. При этом причина смерти не сообщается. Его похоронят в ходе частной церемонии в присутствии близких.

Партон попросила своих поклонников и журналистов уважать ее эмоции и не тревожить в такой сложный момент.

Певица познакомилась с Дином в день переезда в Нэшвилл в возрасте 18 лет. Спустя два года они поженились. Несмотря на известность своей жены, муж избегал внимания общественности, из-за чего некоторые даже сомневались в его существовании. Классическая песня Партон "Джолин" 1973 года была вдохновлена именно Дином, вспоминала артистка.