27 февраля, 18:29Культура
Отец пианиста Дениса Мацуева умер на 78-м году жизни
Фото: телеграм-канал Denis Matsuev
Российский композитор Леонид Мацуев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал его сын, народный артист России Денис Мацуев.
Музыкант подчеркнул, что именно отец воспитал его как пианиста.
"С самого рождения, с момента, когда мне было три года, мы начали заниматься с ним музыкой", – поделился пианист.
Он также отметил, что композитор был "самым надежным, верным и все понимающим" человеком.
Мацуев заведовал музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Кроме того, композитор более 25 лет преподавал, а также сочинял музыку и ставил спектакли в Иркутском театральном училище.