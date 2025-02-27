Отец пианиста Дениса Мацуева умер на 78-м году жизни

Фото: телеграм-канал Denis Matsuev

Российский композитор Леонид Мацуев скончался в возрасте 77 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал его сын, народный артист России Денис Мацуев.

Музыкант подчеркнул, что именно отец воспитал его как пианиста.

"С самого рождения, с момента, когда мне было три года, мы начали заниматься с ним музыкой", – поделился пианист.

Он также отметил, что композитор был "самым надежным, верным и все понимающим" человеком.

Мацуев заведовал музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Кроме того, композитор более 25 лет преподавал, а также сочинял музыку и ставил спектакли в Иркутском театральном училище.