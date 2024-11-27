Ушел из жизни музыкальный критик Сергей Бирюков

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Редактор отдела культуры газеты "Труд" и музыкальный критик Сергей Бирюков скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает редакция журнала "Музыкальная жизнь" на своем сайте.

Автор журнала "Музыкальная жизнь" умер из-за тяжелой болезни. Редакция издания выразила соболезнования родственникам и друзьям Бирюкова.

"Это большая потеря для нас и всего музыкально-критического сообщества", – подчеркнула редакция журнала.

Бирюков родился 21 октября 1950 года в Москве. Свою карьеру он начинал как пианист, а затем стал теоретиком. Окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории, после – консерваторию, теоретико-композиторский факультет.

С 1988 года Бирюков сотрудничал как музыкальный обозреватель с центральными газетами. С 1991-го работал в газете "Труд", а с 2011 года он был назначен редактором отдела культуры. Критик также писал книги и снимал репортажи с музыкальных событий.

Кроме того, Бирюков являлся членом Союза композиторов РФ и Ассоциации театральных критиков, а также экспертом фестиваля "Золотая маска – 2020".

