Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

Фото: vk.com/Павел Карманов

Композитор, член Союза композиторов России и Союза московских композиторов Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает сайт Союза композиторов России.

"Союз композиторов России выражает соболезнования родным и друзьям Павла Карманова", – говорится в сообщении.

Павел Карманов родился в городе Братске Иркутской области. Он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую консерваторию.

Карманов создавал музыку для кино и телевидения, камерных ансамблей, хоровых и симфонических сочинений. В числе интерпретаторов его музыки оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, "Персимфанс", ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Владимира Спивакова, МАСМ, Ансамбль духовной музыки "Сирин". Также он был участником рок-группы "Вежливый отказ" с 2000 по 2017 год.