Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Ушла из жизни актриса Светлана Светличная. Артистке было 84 года, последние месяцы она провела в медучреждении.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что Светличная страдала от болезни почек и легких, врачи назначили ей курс интенсивной терапии.

Светлана Светличная родилась в Ленинакане Армянской ССР 15 мая 1940 года. Ее семье часто приходилось менять место жительства из-за того, что отец был военнослужащим.

Актерское образование она получила на курсе Михаила Ромма во Всероссийском государственном университете кинематографии, после чего стала служить в Театре-студии киноактера. Она исполнила роль Марьи Тимофеевны Лебядкиной в спектакле "Бесы" по произведению Михаила Достоевского.

Впервые Светличная появилась на экране, сыграв в кинокартине "Колыбельная" в 1959 году. Однако зритель запомнил ее по яркой роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке". Актриса появлялась и в таких легендарных фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Богиня: Как я полюбила" и многих других.

В 1974 году Светличная была признана заслуженной артисткой РСФСР.