Актриса Светлана Светличная попала в больницу

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была доставлена в больницу. Об этом РИА Новости рассказал ее сын Алексей Ивашов, уточнив, что она не лежит в реанимации.

Сын также заявил, что не знает ничего о самочувствии матери, так как его не пускают в медучреждение.

Ранее в различных телеграм-каналах стала распространяться информация о том, что актрису экстренно госпитализировали по причине возникших проблем с сердцем, а после ее якобы положили в реанимацию.

До этого стало известно, что народная артистка РФ, известная по фильмам Леонида Гайдая, 78-летняя Наталья Селезнева была госпитализирована с двусторонним воспалением легких.

Перед этим актрису Ирину Чипиженко также госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Она рассказала, что дышит она тяжело. Однако при этом она выразила уверенность в том, что ее "подлечат".

