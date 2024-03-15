Актрису из фильма "Операция Ы" Наталью Селезневу госпитализировали

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народная артистка РФ, известная по фильмам Леонида Гайдая, Наталья Селезнева была госпитализирована с двусторонним воспалением легких. Об этом она рассказала ТАСС.

"Где-то подхватила вирусное воспаление. Хорошо, что в больнице, потому что дома меня бы не вытащили", – отметила она.

По словам актрисы, она лежит в медучреждении уже три дня, но врачи пока не дают прогнозов по поводу выписки.

Селезневой 78 лет. Она долгое время служила в Театре сатиры. Кроме того, она снималась в нескольких известных фильмах, например "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Я вас любил…", а также в телевизионном "Кабачок "13 стульев", где сыграла роль пани Катарины.

Ранее актрису Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Она рассказала, что дышит она тяжело. Однако при этом она выразила уверенность в том, что ее "подлечат".

Чипиженко с 1999 года работает в столичном Театре Луны, зритель также знает ее по ролям в сериалах "Интерны", "Глухарь", фильме "Елки" и других проектах.



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