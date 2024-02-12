Друг Евгения Петросяна рассказал о состоянии комика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян находится в отличном настроении. Он попросил не переживать за него, сообщает RT со ссылкой на друга комика Александра Морозова.

"Сказал не переживать", – указал он.

По данным газеты "Известия", Петросяна госпитализировали в Москве. Предварительно, он получил вывих плеча при падении, уточнило издание.

Ранее актриса Ирина Чипиженко рассказала, что ее госпитализировали с пневмонией и обострением астмы. Также она выразила уверенность в том, что ее "подлечат".

10 января народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву госпитализировали в Москве. Женщина положительно ответила на вопрос, остается ли она еще в больнице. Она поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, она указала, что "пока неизвестно". Врачи не назвали точные сроки выписки, уточнила Яковлева.

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