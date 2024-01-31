Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народную артистку РСФСР Валентину Талызину выписали из больницы. В настоящее время ее самочувствие хорошее, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Театра имени Моссовета Алексея Черепнева.

"Валентину Илларионовну выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо", – подчеркнул он.

Как уточнила артистка, она находится дома и чувствует себя нормально.

22 января стало известно о госпитализации Талызиной из-за бронхита. Вместе с тем она поблагодарила за звонок и беспокойство, однако не стала озвучивать прогнозы медиков.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ольгу Яковлеву. Женщина положительно ответила на вопрос, остается ли она еще в больнице. Она поблагодарила поклонников за беспокойство о ее состоянии.

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, она указала, что "пока неизвестно". Врачи не назвали точные сроки выписки, уточнила Яковлева.

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