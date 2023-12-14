Борис Щербаков опроверг сообщения о перенесенной им онкологии

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Народный артист России Борис Щербаков опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы перенес онкологию, сообщает телеканал "Звезда".

"Вы что, ребята? Что за утка такая? Ерунда полная абсолютно. Так что не верьте никому", – сказал актер театра и кино.

О том, что артист смог победить рак, сообщает Life.ru. По данным СМИ, артист вылечил онкологию, но ему пришлось удалить почку. Отмечалась, что сложная операция обернулась полугодовой реабилитацией, но дала свои плоды. Также говорится, что у Щербакова остаются некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни.

Артиста госпитализировали 1 февраля. Отмечалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры. СМИ со ссылкой на свои источники писали, что врачи выявили у Щербакова злокачественную опухоль в почке. Уже 14 февраля Щербакова выписали из медучреждения.

Жена актера Татьяна Бронзова рассказывала, что медики никак не могли поставить диагноз ее мужу. После этого сын актера Василий Щербаков поделился, что его отцу диагностировали обострение хронического бронхита.

Он также заявил, что артист прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы. По его словам, у Щербакова выявили осложнения по кардиологии.



"Звезды советского экрана": Борис Щербаков