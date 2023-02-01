Сын Бориса Щербакова заявил, что у его отца есть осложнения по кардиологии

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Народный артист России Борис Щербаков прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы, у него есть осложнения по кардиологии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сына актера Василия Щербакова.

Он рассказал, что утром артист должен был выехать в Петербург на спектакль, но почувствовал себя плохо и вызвал врача. Прибывшие медики скорой помощи взяли у него тесты на грипп и COVID-19.

"Скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение одной из московских больниц", – поделился Щербаков-младший.

Он добавил, что из-за визита отца в медучреждение спектакль в Санкт-Петербурге пришлось отменить. При этом постановку с участием Щербакова, которую должны были показать в Москве 2 февраля, заменили на спектакль с Марией Ароновой "С чистого листа".

Ранее СМИ сообщили, что Щербакову стало плохо во время репетиции в выборгском ДК. Директор театра Елена Потылицына рассказала, что артист должен был приехать в Петербург на "Сапсане" в 14:00. Там он должен был играть в спектакле "Свободная пара".



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