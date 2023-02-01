Актеру Борису Щербакову вызвали скорую перед поездкой в Петербург

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российского актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве перед поездкой в Санкт-Петербург. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора театра Выборгского Дворца культуры Елену Потылицыну.

Артист должен был приехать в Петербург на "Сапсане" в 14:00. Потылицына подчеркнула, что Дворец культуры не располагает более четкими данными. Известно, что в Петербурге актер должен был участвовать в спектакле "Свободная пара".

"Уже декорации приехали, все приехали, а его увезли на скорой в больницу. Ждем пока информации более раскрытой", – поделилась она.

Спектакль, назначенный на 1 февраля, перенесли. На сайте культурного учреждения сказано, что причиной стала болезнь актера.

О госпитализации Щербакова стало известно в среду, 1 февраля. По информации СМИ, актеру стало плохо во время репетиции, после чего ему вызвали скорую, которая доставила его в медучреждение. Новую дату спектакля объявят позднее.

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