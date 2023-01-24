Никиту Михалкова выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский режиссер Никита Михалков, которого ранее госпитализировали с гриппом, рассказал, что его выписали из медучреждения. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале "Бесогон".

"Еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви", – заявил Михалков.

Режиссер также рассказал, что его команда уже приступила к подготовке первого в 2023 году выпуска шоу "Бесогон".

Жена артиста Татьяна Михалкова поделилась, что он постепенно восстанавливается после гриппа, сейчас ему намного лучше. Ее слова передает ТАСС. Супруга режиссера отметила, что Михалков миновал кризис, а коронавирус у него не подтвердили.

Режиссера доставили в столичную больницу с гриппом 5 января. Позже поступила информация, что его перевели в реанимацию больницы № 52.



Михалков сообщил, что его выписали из больницы

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