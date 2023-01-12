Врач объяснила, что грозит Михалкову после выписки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер Никита Михалков после выздоровления от пневмонии и выписки из клиники еще некоторое время будет страдать от гипоксии и одышки, заявила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Она пояснила, что одышка, легочная недостаточность и гипоксия могут быть вызваны виброзными изменениями в легких вследствие их сильного воспаления. Такие изменения приводят к нарушению эластичности легочной ткани.

По словам Малиновской, для скорейшего выздоровления Михалкову следует пройти курс физиотерапии с дыхательной гимнастикой, ингаляциями и лечебной физкультурой.

"Я уверена, что рядом с ним, несомненно, компетентные и грамотные профессионалы", – добавила врач.

Ранее стало известно, что Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Источники заявляли, что у режиссера диагностировали идиопатическую пневмонию. Позже режиссера перевели в реанимацию в московскую больницу № 52.



Никита Михалков рассказал о своем состоянии после госпитализации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!