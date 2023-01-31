Сообщения о госпитализации Бедроса Киркорова опровергли

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Бедрос Киркоров находится дома, сообщения СМИ о его госпитализации не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская. Об этом сообщает телеканал "360".

"Нет, это неправда, он дома", – сказала она.

В свою очередь, жена музыканта Людмила Киркорова не стала комментировать состояние супруга.

"Не могу ничего сказать, нужно с ним разговаривать", – заявила она, уточнив, что поддерживает с Киркоровым связь.

Бедроса Киркорова уже госпитализировали в первой половине декабря. В прессе распространилась информация, что у певца диагностировали пневмоторакс. Успенская на тот момент заявляла, что отца исполнителя отправили на проверку состояния, однако сам Киркоров опроверг сообщения о своей госпитализации.

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