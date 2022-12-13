Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую.

По ее словам, артист чувствует себя нормально.

"Сегодня выписали. Все у него хорошо", – поделилась она.

В 2022 году у народного артиста был юбилей, ему исполнилось 90 лет.

О том, что отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь, стало известно 7 декабря. В прессе распространилась информация, что его госпитализировали с диагнозом "пневмоторакс". Успенская на тот момент заявляла, что отца исполнителя отправили на проверку состояния.

Однако сам Бедрос Киркоров в разговоре с Life.ru не подтвердил сообщения о своей госпитализации. Он заявлял, что находится дома и чувствует себя хорошо.

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