17:20Шоу-бизнес
Бедроса Киркорова выписали из больницы
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую.
По ее словам, артист чувствует себя нормально.
"Сегодня выписали. Все у него хорошо", – поделилась она.
В 2022 году у народного артиста был юбилей, ему исполнилось 90 лет.
О том, что отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь, стало известно 7 декабря. В прессе распространилась информация, что его госпитализировали с диагнозом "пневмоторакс". Успенская на тот момент заявляла, что отца исполнителя отправили на проверку состояния.
Однако сам Бедрос Киркоров в разговоре с Life.ru не подтвердил сообщения о своей госпитализации. Он заявлял, что находится дома и чувствует себя хорошо.
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