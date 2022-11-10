Елена Беркова отреагировала на смерть своего бывшего мужа Андрея Стоянова

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Звезда телепроекта "Дом-2" Елена Беркова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала новость о смерти своего бывшего мужа Андрея Стоянова.

"[Причину смерти] у [правоохранительных] органов надо уточнять, мы развелись пять лет назад и не общались", – заявила Беркова.

Ранее сообщалось, что Стоянов потерял сознание в своей квартире в Москве. По информации 5-tv.ru, прибывшие на место медики зафиксировали у мужчины передозировку неизвестных веществ, после чего тот скончался, не приходя в сознание.

Источник информагентства ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело мужчины обнаружили родственники. В качестве причины смерти рассматривается острая сердечная недостаточность.

Актер Андрей Стоянов наиболее известен по съемкам в сериалах "Дылды", "Капкан для монстра" и "Глухарь. Продолжение". Кроме того, артист снялся в кинофильме "Люби их всех".

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