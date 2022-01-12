Актер из "Глухаря" Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире в Москве

Фото: кадр из фильма "Домашний арест"; режиссер – Петр Буслов; производство – Comedy Club Production

Актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщает ТАСС.

По данным агентства, артиста обнаружил его друг, который приехал к нему домой. Мужчину насторожило, что Герилович несколько дней не выходил на связь, и он решил проверить, где тот находится.

По предварительным данным, актер скончался естественной смертью. По факту случившегося проводится проверка.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств. В 2004-м он окончил Школу актерского мастерства Юрия Грымова.

Герилович известен по ролям в сериалах "Глухарь", "Универ", "Отдел", "Закон каменных джунглей" и "Последний мент".