Владимир Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Смерть телеведущего Михаила Зеленского – колоссальная несправедливость, сказал в эфире программы "Полный контакт" журналист Владимир Соловьев.

"Миша умер на отдыхе, он был за границей. Пока информации очень мало, говорят, что инфаркт. <...> Невозможно себе представить, в уме невозможно осознать и переварить. Совершенно внезапно", – отметил он, добавив, что Зеленский был ярким, умным и тонким человеком.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской Республике.

В телеграм-канале радиостанции "Вести ФМ" сообщается, что причиной смерти, по предварительным данным, послужил инсульт.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

