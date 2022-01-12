Посольство РФ подтвердило смерть телеведущего Зеленского в Доминикане

Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy

Российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя отдела посольства РФ в Пунта-Кане Вячеслава Панкова.

"Подробностей сообщить не могу", – отметил представитель российского дипведомства.

Он добавил, что в данный момент находится на связи с женой скончавшегося журналиста.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Журналист ушел из жизни в возрасте 46 лет.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем "Вести-Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".