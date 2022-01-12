Умер телеведущий Михаил Зеленский

Фото: instagram.com/mikhail_zelenskiy

Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович в своем аккаунте в Facebook.

Зеленский ушел из жизни в возрасте 46 лет.

По предварительным данным, Зеленский умер в Доминикане. Журналист находился на отдыхе и попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Официального подтверждения информации пока нет. Причины смерти журналиста также не сообщаются.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1996 году он поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем "Вести-Москва".

С 2006 года Зеленский работал ведущим на телеканале "Россия 24". С 2011 по 2013 год вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура". В 2017-м начал вести программу "Новости культуры" на том же канале.

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".