Журналист Дмитрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

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Журналист Дмитрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Михаила Зеленского. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Жуткие вести из Доминиканы. На отдыхе скоропостижно скончался Михаил Зеленский", – сообщил Борисов.

Журналист отметил, что Зеленскому было всего 46 лет. Он подчеркнул, что телеведущий являлся настоящим профессионалом своего дела, а также был очень светлым человеком.

"Соболезнования всем близким, друзьям и коллегам", – добавил Борисов.

О смерти телеведущего Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской республике.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем "Вести-Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".