Актер Андрей Стоянов обнаружен мертвым в Москве – СМИ

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Киноактер Андрей Стоянов, известный по роли в сериале "Дылды", был найден мертвым в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Актер Андрей Стоянов, 9 мая 1974 года рождения, обнаружен мертвым в Москве", – сказал источник, уточнив, что тело обнаружили родственники.

По его словам, признаков насильственной смерти нет. Причину установят правоохранители. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.

Андрей Стоянов известен по съемкам в сериалах "Дылды", "Капкан для монстра", "Глухарь. Продолжение", "Преступление", "Склифосовский", а также фильме "Люби их всех".

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